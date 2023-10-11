Это возможно с 2025 года.

Премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кроо выразил надежду, что передача Украине истребителей F16 возможна в 2025 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Де Кроо сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

В частности, глава бельгийского правительства сообщил, что Бельгия будет поддерживать Украину тремя способами - оказывать военную поддержку, вводить эффективные экономические санкции, а также откроет Украинский фонд на сумму 1,7 млрд евро.

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Премьер напомнил, что Бельгия присоединилась к авиационной коалиции и поможет с обучением пилотов и технического персонала, предоставит собственные двухместные самолеты F16 для тренировочной миссии в разных городах Европы в последующие месяцы. Также у Бельгии есть большой опыт в обслуживании F16, поэтому она поможет Украине в этом вопросе.

"Начиная с 2025 года Бельгия сможет поставлять в Украину самолеты F16. самолеты поступят в распоряжение Украины в зависимости от решения правительства (в 2024 году в Бельгии состоятся федеральные выборы и состав правительства может измениться - УНИАН)", - сказал Де Кроо.

Он выразил убеждение, что в 2025 году истребители F16 окончательно попадут в Украину для защиты ее воздушного пространства.

Кроме того, он сказал, что Бельгия работает с Евросоюзом над введением многочисленных пакетов санкций против РФ.

"Бельгия играет очень активную роль в торговле алмазами. Мы хотим полностью отрезать российские алмазы с наших розничных рынков. Один из способов, чтобы это сделать - надо ввести систему полного отслеживания для исключения российских алмазов с рынка. Мы делаем это совместно с ЕС и G7. Мы приблизились к финализации внедрения системы отслеживания, чтобы российские подсанкционные алмазы больше не финансировали войну России", - подчеркнул Де Кроо.

Это возможно внедрить с 1 января 2024 года, к этому будет стремиться правительство, указал чиновник. Также он рассказал об учреждении Украинского фонда на 1,7 млрд евро - его средства будут направлены на военную технику, гуманитарную поддержку и макроэкономическую помощь Украине.

"Источниками для этого фонда станут миллиарды российских активов, которые заморожены в Бельгии", - сказал премьер.

По его словам, в Бельгии действует система налогообложения на доходы из замороженных российских активов. "В прошлом году нам стало очевидно, что налоги с прибылей на эти активы должны в 100%-ом объеме быть направлены на помощь украинскому народу", - сказал Де Кроо.

Он уточнил, что сами активы и доходы от них относятся к компетенции Евросоюза, а компетенция Бельгии - это лишь налоги с доходов.

В Минобороны Бельгии заявили о передаче F-16 Украине

Со своей стороны глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер также положительно высказалась относительно передачи самолетов F-16 Украине. Она заявила, что это возможно в 2025 году, поскольку Бельгия планирует обновить свой авиафлот истребителями F-35.

В то же время министр не назвала количество самолетов, которые может получить Киев: это зависит от того, как много F-35 сможет получить Бельгия, указала она в эфире Bel RTL radio.