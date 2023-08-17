Санкции нужно ужесточить, чтобы промышленность РФ не имела технологий, заявили в ОП.

Россия продолжает производить вертолеты Ка-52, используя современные технологии.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, страна-агрессор обходит санкции и находит нужные детали для военной техники.

"В частности, чипы, микропроцессоры, интегральные схемы, приемники, флешпамять, телекоммуникационные трансформаторы, трансиверы, линейные стабилизаторы, микросхемы, без которых его работа была бы невозможной, поскольку Россия не способна изготавливать такие технологические продукты", – написал Ермак.

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По его словам, нужно усилить санкции против РФ. Важно следить за тем, чтобы Россия не получала запрещенные товары через посредников. Глава ОП пообещал обнародовать в ближайшее время документ с дополнительными предложениями по санкциям против России.

"Российский ВПК не должен иметь доступ к технологиям. Мы изучаем пути, благодаря которым Россия получает эти компоненты в обход санкций", – отметил Ермак.

РФ использует западные детали в войне с Украиной

В июле этого года Андрей Ермак сообщал, что Россия атакует Украину дронами, которые содержат подсанкционные компоненты.

Также Владимир Зеленский обращался к политическим лидерам демократического мира с просьбой не допустить поставки западных деталей в Иран, который активно модернизирует БПЛА Shahed современными запчастями.

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