Это работа подразделения зенитно ракетных войск Воздушных Сил.

Сбит российский вертолет Ка-52 на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

"Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении", - написал он.

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При этом поблагодарил подразделение зенитно ракетных войск Воздушных сил за успешную боевую работу.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки уничтожено 480 российских оккупантов.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 256050 человек.

Также уничтожено много вражеской техники: БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4272 (+24 за минувшие сутки),боевых бронированных машин – 8398 (+18), артиллерийский систем ‒ 5169 (+17) , танков ‒ 4329 (+5), средства ПВО ‒ 486 (+1), крылатые ракеты – 1406 (+2), автомобильной техники и автоцистерн-7641 (+27).

А от начала полномасштабного вторжения еще уничтожено: РСЗО – 714 единиц; самолетов – 315; вертолетов ‒ 314; корабли /катера ‒ 18, техника - 773.

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