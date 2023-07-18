Ни один компонент для производства оружия не должен попадать в Россию, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал факты обнаружения в иранских дронах Shahed, которыми Россия атакует украинские города, деталей западного производства. Он призвал мировое сообщество максимально ограничить торговлю с Российской Федерацией.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении. Зеленский заявил, что Украина будет использовать в качестве аргумента каждый факт использования компонентов из стран свободного мира для производства оружия российских террористов, в частности, ракет и ударных дронов Shahed.

"Каждый такой факт будет нашим аргументом, что имеющихся санкций, давления против России недостаточно. Мир должен настолько ограничить торговые отношения с государством-террористом, чтобы ни одного компонента из свободного мира нельзя было использовать для террора", – подчеркнул президент.

Видео дня

Обнаружение западных компонентов в ударных дронах

В ночь на 18 июля 2023 года противник атаковал с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа Shahed. Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото карбюратора двигателя иранского БПЛА, который ночью атаковал Николаев. На фото видна надпись, что он изготовлен в Ирландии. Ермак добавил, что еще сотни деталей сделаны в странах Запада и Азии.

Вас также могут заинтересовать новости: