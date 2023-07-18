На деталях сбитого иранского дрона, запущенного в ночь на 18 июля оккупантами по Николаеву, обнаружили маркировку стран Запада.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram. Он продемонстрировал фото сбитого иранского БпЛА, который ночью Россия запустила по Николаеву. На нем видно, что на карбюраторе двигателя есть надпись "Сделано в Ирландии".
"Карбюратор, как и еще сотни деталей, произведены в странах Запада и Азии. Часто россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах", - отмечает Ермак.
Он добавляет, что Россия много лет покупала иностранные технологические продукты, но так не может продолжаться, потому что они становятся орудием убийства людей, терроризма и геноцида.
"На это невозможно закрывать глаза и говорить, что санкций достаточно. Нет, их недостаточно, потому что ежедневно продолжаются обстрелы и налеты ударных БПЛА. Если в новых "шахидах" и ракетах сейчас есть западные или азиатские комплектующие - ограничений мало. Компании-производители также не может устраивать, что их компоненты присутствуют в оружии, которое убивает людей", - подчеркнул Ермак.
Он рассказал, что по этому поводу происходит постоянный диалог с партнерами.
Ермак обратил внимание, что в 11-м пакете санкций ЕС часть предложений Украины по борьбе с реэкспортом была учтена, но санкции нужно ужесточать, потому что "цена - жизнь людей".
Он намекнул, что скоро украинцы смогут увидеть соответствующие "шаги от наших партнеров".
РФ использует западные детали в войне с Украиной
Как сообщал УНИАН, по данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, Российская Федерация продолжает получать западные компоненты, которые используются в крылатых ракетах Х-101, двух модификациях баллистических "Искандеров", а также гиперзвуковом "Кинжале".
В обломках боеприпасов находят компоненты американского, швейцарского, японского и немецкого производства.
В МИД ФРГ предположили, что часть компонентов могла быть поставлена еще до начала полномасштабного вторжения.