Глава Офиса президента Андрей Ермак показал доказательства и отметил необходимость новых ограничительных санкций.

На деталях сбитого иранского дрона, запущенного в ночь на 18 июля оккупантами по Николаеву, обнаружили маркировку стран Запада.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram. Он продемонстрировал фото сбитого иранского БпЛА, который ночью Россия запустила по Николаеву. На нем видно, что на карбюраторе двигателя есть надпись "Сделано в Ирландии".

"Карбюратор, как и еще сотни деталей, произведены в странах Запада и Азии. Часто россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах", - отмечает Ермак.

Он добавляет, что Россия много лет покупала иностранные технологические продукты, но так не может продолжаться, потому что они становятся орудием убийства людей, терроризма и геноцида.

"На это невозможно закрывать глаза и говорить, что санкций достаточно. Нет, их недостаточно, потому что ежедневно продолжаются обстрелы и налеты ударных БПЛА. Если в новых "шахидах" и ракетах сейчас есть западные или азиатские комплектующие - ограничений мало. Компании-производители также не может устраивать, что их компоненты присутствуют в оружии, которое убивает людей", - подчеркнул Ермак.

Он рассказал, что по этому поводу происходит постоянный диалог с партнерами.

Ермак обратил внимание, что в 11-м пакете санкций ЕС часть предложений Украины по борьбе с реэкспортом была учтена, но санкции нужно ужесточать, потому что "цена - жизнь людей".

Он намекнул, что скоро украинцы смогут увидеть соответствующие "шаги от наших партнеров".

РФ использует западные детали в войне с Украиной

Как сообщал УНИАН, по данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, Российская Федерация продолжает получать западные компоненты, которые используются в крылатых ракетах Х-101, двух модификациях баллистических "Искандеров", а также гиперзвуковом "Кинжале".

В обломках боеприпасов находят компоненты американского, швейцарского, японского и немецкого производства.

В МИД ФРГ предположили, что часть компонентов могла быть поставлена еще до начала полномасштабного вторжения.

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