Россияне видят для себя угрозу в активизации стран ЕС.

Россия продолжает пугать мир применением ядерного оружия, однако пока возникает много вопросов относительно качества этих ракет.

Ветеран войны с Россией Евгений Дикий считает, что последние угрозы Кремля направлены на погашение активности французского лидера Эммануэля Макрона. Свое мнение он раскрыл в комментарии "24 каналу".

Эксперт пояснил, что Европа начала просыпаться после 30 лет уютного и комфортного сна в теплой "ванночке". Этому способствовали президент РФ Владимир Путин и бывший глава США Дональд Трамп, который смог обрезать помощь Украине. Кроме того, последний угрожает в случае переизбрания убрать зонтик безопасности США над ЕС.

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В активизации стран Евросоюза россияне увидели новую для себя угрозу. Они были очень удивлены, когда Запад в ответ на полномасштабное вторжение начал активно помогать Украине, а саму РФ обкладывать санкциями. Россияне почувствовали облегчение, когда Трамп смог несколько заморозить этот процесс, однако канцлер Германии Олаф Шольц и Макрон на фоне бездействия США стали намного активнее.

Дикий напомнил слова западных разведслужб, которые ставят под сомнение, действительно ли ядерное оружие россиян в рабочем состоянии. Есть вероятность, что оно такое же, как и старая бронетехника и авиация, из которых только 30% готовы к применению.

"Испытания "Ярс" - это попытка доказать, что "Нет-нет, мы конечно все запустили. У нас все разворовано, коррумпировано и ржавое, но кроме ядерки. Ее мы берегли, потому что она наше все". Перед тем были аналогичные испытания, например, ракеты морского базирования "Булава", которые закончились очень плохо. А испытания крылатой ракеты "Буревестник" закончились вообще гибелью персонала и взрывом на полигоне", - рассказал эксперт.

Он считает, что то, что "Ярс" смогла взлететь является большим технологическим достижением для путинской России, поскольку ракета не взорвалась во время испытаний. Таким образом РФ понемногу догоняет диктаторский режим Ким Чен Ына в Северной Корее.

"Стратегическим ядерным оружием они пугают ядерные страны. Прежде всего сигнал адресован даже не столько Штатам, а как Британии и Франции - это две ядерные страны в Европе, которые очень активно нам помогают. Может, это именно их пытаются запугать. Или же это прямой ответ на очень высокую активность Макрона в последнее время. В частности, на его заявление, что они обсуждают, не отправить ли в Украину войска. Думаю, это скорее туда сигнал", - предположил Дикий.

Ядерные угрозы РФ

Как сообщал УНИАН, Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных.

Реакция мира была разная. В НАТО считают блефом новые ядерные угрозы, тогда как в Китае отметили, что в ядерной войне не будет победителей.

"Кремль часто использует бряцание ядерной саблей, чтобы вселить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Запада для Украины. Применение Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами маловероятно", - считают аналитики Института изучения войны.

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