В США заговорили о необходимости модернизировать системы ядерных вооружений

Командующий Стратегического командования США, генерал Энтони Коттон заявил, что за следующие 10 лет Россия и Китай могут догнать Штаты в количестве ядерного оружия.

На слушаниях Комитета Сената США по вооруженным силам он пояснил, что при наличии "потрясающе быстрого" развития ядерных вооружений в РФ и КНР к 2035 году их общее количество боеголовок может даже превысить американские запасы.

По мнению генерала, Китай также достигнет паритета с США в ядерных вооружениях наземного базирования. По мнению командующего, усилия и амбиции КНДР и Ирана в этой сфере "добавляют новое измерение сложности к стратегическим расчетам США".

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В связи с этим Коттон отметил необходимость продолжения быстрой модернизации американских систем ядерных вооружений, но уточнил, что стратегические ядерные силы США "готовы сражаться сегодня".

Ядерное оружие - риски в мире

В 2023 году в ходе своего выступления перед российским парламентом 21 февраля Владимир Путин заявил о своем решении приостановить участие России в договоре о стратегических ядерных вооружениях. Этот договор предусматривал ограничения на производство ядерного оружия и вводил механизм взаимных инспекций ядерных арсеналов США и России.

В Госдепе тогда ответили, что США не планируют наращивать свой ядерный арсенал и не видят у России возможностей делать это. Вашингтон хотел бы вернуться к обычному режиму взаимных инспекций ядерных арсеналов.

На фоне риска мировой ядерной войны генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш призвал страны мира работать вместе, чтобы раз и навсегда стереть "устройства разрушения" - ядерное оружие - из учебников истории.

Как известно, после начала полномасштабной войны, Путин все время прибегает к ядерным угрозам миру.

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