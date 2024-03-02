Ядерное оружие России находится в состоянии "полной готовности" к применению и может быть использовано в случае отправки войск НАТО в Украину, заявил в четверг Путин.

Адресат новой ядерной угрозы президента РФ Владимира Путина счел ее очередной страшилкой. В НАТО считают последнее заявление российского президента, высказанное в послании Федеральному собранию, скорее рассуждениями, подпадающими под логику психологического устрашения, чем реальными намерениями. Об этом в интервью испанской газете El País заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.

Ядерное оружие России находится в состоянии "полной готовности" к применению и может быть использовано в случае отправки войск НАТО в Украину, заявил в четверг Путин.

"Мы не видим никакой непосредственной угрозы применения Россией этого оружия", – ответил на эти слова Джоанэ.

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Он сказал, что сами по себе подобные заявления "очень опасны, поскольку подрывают доверие" и РФ знает последствиях такого шага.

"Такие угрозы задействовать ядерное оружие мы слышим от российских лидеров не менее двух лет, как началась война в Украине. И это от такой ядерной сверхдержавы, как Россия. Это очень безответственно, потому что, когда вы владеете таким оружием, у вас также есть обязательства по сдержанности. Эти заявления являются частью их арсенала устрашения и психологического давления", - добавил заместитель генсека НАТО.

Ядерные угрозы Путина - детали

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных. Соответствующее заявление Путин сделал во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона относительно вероятности ввода в Украину иностранных войск.

В Министерстве иностранных дел КНР отреагировали на очередные ядерные угрозы Путина другим странам. Пресс-секретарь министерства Мао Нин прокомментировала его последнее заявление, связанное с возможностью отправки западных военных в Украину. "В ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять сдержанность", - сказала она.

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