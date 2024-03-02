Россия использует бряцание ядерной саблей, чтобы вселить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Украины.

Президент России Владимир Путин снова угрожает миру применением ядерного оружия. Американские аналитики уверены, что использование этого вида вооружения РФ в Украине или другой стране мира является маловероятным.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны на фоне того, что 1 марта Минобороны страны-агрессора похвасталось успешным учебно-боевым пуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", оснащенной раздельной головной частью с блоками индивидуального наведения.

Аналитики также напомнили и речь Путина во время его обращения к Федеральному собранию 29 февраля. Там он заявил о наличии у России оружия, способного ударить по странам Запада.

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"Кремль часто использует бряцание ядерной саблей, чтобы вселить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Запада для Украины. Применение Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами маловероятно", - подытожили эксперты.

Ядерные угрозы РФ

Как сообщал УНИАН, Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных.

В Министерстве иностранных дел КНР не оценили очередные ядерные угрозы Путина другим странам. Пресс-секретарь министерства Мао Нин подчеркнула, что в ядерной войне не будет победителей.

В то же время в НАТО считают блефом новые ядерные угрозы Путина.

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