В Министерстве иностранных дел КНР отреагировали на очередные ядерные угрозы российского диктатора Путина другим странам.
Пресс-секретарь министерства Мао Нин прокомментировала его последнее заявление, связанное с возможностью отправки западных военных в Украину. "В ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять сдержанность", - цитирует ее Укринформ.
Мао заявила, что необходимо работать вместе для снижения напряженности и стратегических рисков. "Мы призываем все стороны сохранять взвешенность и сдержанность и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности через диалог и консультации", - подчеркнула представитель МИД.
Путин снова угрожает ядерной войной: что известно
Россия неоднократно обещала применить ядерное оружие в случае своего поражения, атак на оккупированный Крым, передачи Украине определенных типов вооружения и отправки западных войск на фронт.
На этой неделе в Париже для обсуждения войны в Украине встретились 20 европейских лидеров. Впоследствии президент Франции сказал, что они обсуждали возможность отправки своих войск в Украину в будущем.
В Кремле заявили, что это приведет "не к вероятности, а к неизбежности прямого столкновения России и НАТО". Впоследствии Путин пригрозил миру ядерной войной и "трагическими последствиями".