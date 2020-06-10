Китай отказался от переговоров по ядерному разоружению с Россией и США

Комментируя отказ Китая от переговоров, в США призвали Пекин отказаться от секретных ядерных проектов.

Китай не планирует принимать участие в переговорах по ядерному разоружению с участием России и США.

Об этом заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает DW со ссылкой на китайские СМИ.

По ее словам, Китай неоднократно давал понять, что "не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах по контролю за вооружениями с участием России и США".

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Пекин, отмечает Хуа Чуньин, подозревает, что, пытаясь втянуть Китай в переговоры, Белый дом "желает переложить ответственность на других" и отвлечь внимание от того факта, что США в последние годы вышли из целого ряда международных соглашений по контролю за вооружениями.

Комментируя отказ Китая от переговоров, спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли призвал Пекин отказаться от секретных ядерных проектов. "Достижение статуса великой державы требует поведения с ответственностью великой державы", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Маршал Биллингсли сообщил, что США и Россия договорились о времени и месте нового раунда переговоров о ядерном разоружении и пригласили на встречу Китай.

Срок действия договора СНВ-3 о сокращении стратегического наступательного вооружения, который в 2010 году подписали тогдашние президенты США и РФ Барак Обама и Дмитрий Медведев, истекает 5 февраля 2021 года.

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