США и Россия договорились о переговорах по ядерному оружию и пригласили Китай

Новый раунд переговоров должен состояться уже в июне.

США и Россия договорились о времени и месте нового раунда переговоров о ядерном разоружении и пригласили на встречу Китай.

Об этом сообщил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли, передает DW.

"Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте переговоров о ядерном разоружении в июне. Китай тоже приглашен. Приедет ли Китай и будет ли он вести переговоры добросовестно?", - отметил Биллингсли.

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Где и когда именно должен состояться новый раунд переговоров о ядерном разоружении, Биллингсли не уточнил.

Как сообщает U.S. News со ссылкой на собственный источник, переговоры начнутся 22 июня в Вене.

Срок действия договора СНВ-3 о сокращении стратегического наступательного вооружения, который в 2010 году подписали тогдашние президенты США и РФ Барак Обама и Дмитрий Медведев, истекает 5 февраля 2021 года.

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