Эксперт Александр Коваленко отметил "один очень важный момент" сегодняшней атаки РФ.

В Одессе два взрыва в ночь на 18 мая прогремели еще до объявления воздушной тревоги. По мнению военно-политического эксперта, OSINT-исследователя Александра Коваленко, это может быть связано с тем, что подводная лодка-ракетоноситель ЧФ РФ максимально приблизилась к береговой линии города.

В этой атаке русские задействовали две ракеты "Искандер-К", которые обладают возможностью прорыва нашей ПВО, так как летают на сверхнизких высотах (хотя и уничтожаются Patriot и SAMP/T). "Не исключаю, что именно они и стали следствием "бахов", раздавшихся одновременно с тревогой", - отметил Коваленко.

Из этого Коваленко делает вывод, что объектов, прорвавших ПВО, могло быть два, а не один.

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Отдельно Коваленко отметил "один очень важный момент" сегодняшней атаки РФ. По его словам, русские задействовали в пуске ракет вместе с 8 Ту-95МС более дорогой и сложный в обслуживании и довольно уникальный для ВКС РФ Ту-160. Хотя восьми Ту-95МС было бы достаточно, чтобы выпустить 64 ракеты Х-101/555.

Вероятно, ВКС РФ просто не хватает носителей, а те, что есть, Ту-95МС, изношены и не могут поднимать более 4 ракет Х-101, предположил Коваленко.

Массированная атака РФ - ракеты ударили по Одессе

С вечера 17 мая по 05.30 сегодня, 18 мая, российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак с разных направлений. В общем выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Кировоградской, Винницкой и Хмельницкой областях.

По Одесской области оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами с моря и оккупированных территорий. Поскольку перехват двух ракет происходил над городом - есть попадание обломков в объект промышленности - погиб один человек, еще два получили ранения.

В Одессе силы ПВО уничтожили 6 "Калибров" с Черного моря и 2 "Искандера-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории Украины.

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