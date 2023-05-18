Российские захватчики в общей сложности выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 29 из 30 российских крылатых ракет. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

В частности, с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак с разных направлений.

"Всего выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущено 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555. из кораблей в Черном море - шесть крылатых ракет "Калибр". А также две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

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В то же время, Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожены 29 крылатых ракет.

Также украинскими силами сбиты два ударных БПЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. "Еще раз напоминаем, что даже при успешной работе противовоздушной обороны, обломки сбитых в небе ракет обязательно возвращаются на землю и несут серьезную угрозу жизни людей. Во время воздушной тревоги соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих родных", - сказано в сообщении.

Массированная атака РФ по Украине – главное

Утром 18 мая в Киеве и в других областях прогремела серия взрывов. Над столицей удалось сбить все вражеские цели, однако обломки рухнули в трех районах города, некоторые вызвали пожар.

Также в это утро РФ снова ударила по Хмельницкой области, попав в объект критической инфраструктуры.

В ночь на 18 мая над Одессой было сбито большинство выпущенных Россией ракет, однако тоже есть попадание - в объект промышленности, погиб один человек и еще двое получили ранения.

Генштаб, в свою очередь, уточнил, что за прошедшие сутки противник нанес 15 ракетных ударов, в том числе по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.

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