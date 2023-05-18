Все восемь ракет удалось уничтожить, но произошли попадания в результате падения обломков.

Оккупанты нанесли удар по Одесской области крылатыми ракетами с моря и оккупированных территорий. Как сообщает служба связей с общественностью воздушного командования "Пивдень" в Facebook, регион был атакован 17 мая, около 22:00.

По данным военных, было выпущено шесть крылатых ракет "Калибр" из ракетоносителей в Черном море и две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории Украины.

"Все ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Пивдень", - рассказали в командовании.

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Также акцентируется, что даже при успешной работе противовоздушной обороны, обломки сбитых в небе ракет падают на землю и несут серьезную угрозу жизни людей. Поэтому во время воздушной тревоги необходимо соблюдать правила безопасности.

Как уточнили в оперативном командовании "Пивдень", большинство ракет сбито над морем, но сбитие двух происходило над промышленным районом города.

"В результате воздушного боя сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения. К сожалению, в результате разрушений гражданский охранник погиб" еще двое ранены", - добавили военные.

Начальник Одесской военной районной администрации Юрий Крук сообщил, что ракетный удар был нанесен вчера поздно вечером по Одесскому району.

Как стало известно УНИАН, раненых людей доставили в одну из больниц Одессы.

Ракетная атака оккупантов по Украине

С вечера 17 мая по 05.30 сегодня, 18 мая, российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак с разных направлений. В общем выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Украинским защитникам удалось уничтожить 29 крылатых ракет, два ударных БПЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БПЛА.

Также сообщалось, что в Одесской области зафиксировано попадание в объект промышленности. Погибло гражданское лицо, двое-получили ранения.

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