Нобелевская премия мира: Трамп сделал новое заявление о награде

В числе фаворитов американского президента нет.

Президент США Дональд Трамп, который начал войну с Ираном и пока не смог добиться мира в Украине, заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира.

Однако, как отметил Reuters, глава Белого дома выразил сомнения в своих шансах на ее получение.

"Не знаю, каким будет их решение. У них такая репутация: они, пожалуй, не присуждают награду таким людям, как я", - сказал Трамп.

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Напомним, в пятницу Норвежский нобелевский комитет объявит лауреата Нобелевской премии мира-2026. В числе фаворитов на получение премии в этом году называют Папу Римского, Международный уголовный суд и специального докладчика по палестинским территориям.

Претензии Трампа на Нобелевскую премию мира

С момента своего возвращения в Белый дом в 2025 году Трамп неоднократно заявлял, что достоин этой самой престижной награды в мире.

Трамп считает, что должен получить эту премию, поскольку с момента вступления в президентскую должность во второй раз он вмешался в 8 конфликтов и, по его словам, якобы решил их.

Стороны некоторых конфликтов, которые, по утверждению Трампа, он решил, оспаривают его роль. Кроме того, в некоторых из этих регионов – в частности, в Демократической Республике Конго боевые действия вспыхнули с новой силой.

К тому же Трампу так и не удалось добиться окончания войны России против Украины, хотя он обещал закончить ее в первый же день своего второго срока в Белом доме.

А удары США и Израиля по Ирану привели к затяжному конфликту, который дестабилизировал мировые поставки энергоносителей и взвинтил цены на бензин.

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