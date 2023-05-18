Также уничтожен был вражеский беспилотник.

В небе над Кировоградской областью было уничтожено крылатую ракету российских оккупантов, обошлось без пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Он отметил, что ночь была чрезвычайно сложной из-за очередной массированной атаки врага.

"На Кировоградщине силы ПВО уничтожили крылатую ракету в небе над Александрийским районом и беспилотник - в Кропивницком районе", - сообщил глава ОВА.

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По его словам, в обоих случаях не обошлось без разрушений. "Боевая часть ракеты взорвалась на территории частного домовладения. Взрывной волной повреждены три дома. Обошлось без пострадавших", - написал Райкович.

В то же время обломки сбитого беспилотника попали в "один из объектов".

"В течение нескольких часов спасательные подразделения тушили пожар. Эвакуированы жители окрестных дворов. Погибших и травмированных нет", - сообщил глава ОВА.

Массированная атака РФ по Украине - главное

С 21:00 17 мая по 05:30 18 мая 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак с разных направлений. Утром 18 мая в Киеве и других областях прогремела серия взрывов. Над столицей удалось сбить все вражеские цели, однако обломки упали в трех районах города.

В то же время в Одессе и Хмельницкой области зафиксированы попадания в объекты инфраструктуры. В Одессе - один человек погиб, еще двое получили ранения.

Силам ПВО удалось сбить 29 из 30 крылатых ракет врага. Всего РФ выпустила 30 ракет морского, воздушного и наземного базирования. Из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущено 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555; из кораблей в Черном море - шесть крылатых ракет "Калибр". А также две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Генштаб, в свою очередь, уточнил, что за прошедшие сутки противник нанес 15 ракетных ударов, в частности по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.

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