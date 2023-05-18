Информация о разрушении устанавливается.

Во время воздушной тревоги утром 18 мая 2023 года Россия также атаковала Хмельницкую область. Это уже вторая атака РФ по области за последние пять дней.

Как сообщает пресс-служба Хмельницкой ОВА, во время атаки в области прогремела серия взрывов, работала противовоздушная оборона.

Однако есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. К счастью, без пострадавших. Информация о разрушении устанавливается.

Видео дня

Удар по Хмельницкой области - главное

13 мая российские войска нанесли удар по Хмельницкой области. Прилет случился по объекту критической инфраструктуры за пределами населенных пунктов. Ранения тогда получили пять человек.

Массированная атака РФ 18 мая 2023 года - что следует знать

Сегодня утром во время воздушной тревоги Россия атаковала Киев и ряд регионов. Над столицей, по предварительной информации КМВА, были сбиты все вражеские цели, обломки упали в пределах нескольких районов города.

Впоследствии в полиции опубликовали первые фото сбитых российских ракет. КМВА утверждает, что РФ во время утренней массированной атаки привлекла стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 в районе Каспия, выпустив по столице крылатые ракеты типа Х-101/555.

Кроме того, в ночь на 18 мая РФ также нанесла удар по Одессе, есть попадание в объект промышленности и один погибший.

Вас также могут заинтересовать новости: