Враг пытается терроризировать тыловые регионы и напоминает Одессе, что она в его приоритетах, отметила Гуменюк.

Во время воздушной тревоги в Одесской области большинство российских ракет были сбиты над Черным морем, рассказала в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

В то же время она добавила, что уже есть зафиксированное попадание в объект промышленности.

"И уже есть, к сожалению, погибший один и двое раненых охранников. Абсолютно гражданские люди, абсолютно гражданские объекты. Как всегда враг пытается терроризировать тыловые регионы и напоминает Одессе, что она в его приоритетах", - добавила Гуменюк.

Видео дня

По словам Гуменюк, врага раздражают поставки Украине западных систем ПВО и успехи ВСУ в перехвате российских ракет. Таким образом, Россия пытается истощить усиленную систему противовоздушной обороны.

Отдельно ОК "Юг" уточняет, что во время атаки враг использовал разные ракеты с разных направлений.

Взрывы в Украине 18 мая - главное

В 4:00 утра в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Взрывы этим утром прогремели, в частности, в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях.

Над Киевом, по информации КМВА, были уничтожены все воздушные цели, однако обломки упали в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах. В некоторых местах падения наблюдалось возгорание.

Окончательные данные о количестве, типе ракет и БпЛА скоро сообщат Воздушные силы.

Во время предыдущей атаки на Киев в ночь на 16 мая 2023 года россияне выпустили по украинской столице 6 гиперзвуковых "Кинжалов", все были сбиты. Впоследствии сообщили, что обломки ракеты задели американскую систему ПРО Patriot. Всего той ночью враг запустил по Украине 18 ракет разных типов, среди которых "Калибры", "Кинжалы", С-400 ("Искандер-М").

Вас также могут заинтересовать новости: