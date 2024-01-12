В ГУР отмечают, что продолжается сбор данных и доразведка по вопросу поставок Северной Кореей баллистических ракет России.

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, на что сейчас способен российский военно-промышленный комплекс и как на него влияют санкции.

В эфире телемарафона он ответил на вопрос о том, как разведка оценивает способности российского ВПК, и имеют ли россияне возможность его углублять. "Они пытаются над этим работать, но сталкиваются с рядом ограничений. Санкции в этом случае работают и создают дополнительные сложности. И по современной оптике, электронике, схеме, микрочипам – это то, с нехваткой чего сталкивается враг. Он пытается отлаживать схемы "серого" импорта или откровенной контрабанды. В целом Россия сегодня крупный контрабандист вооружения в мире", - рассказал Юсов.

В то же время, отметил он, в вопросе разработок современных высокотехнологичных вооружений россияне имеют сложности. "Вместе с тем технологическая база, еще постсоветская, остается. И определенные способности, и что касается расконсервации, модернизации, производства артснарядов, в частности, у них есть. Это не покрывает потребности фронта и полномасштабного вторжения в Украину, но пытаются мобилизовать и воспроизводить то, что много лет разрушали самим режимом", - сказал спикер ГУР.

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Также на вопрос о том, что россияне бьют по Украине, в том числе и северокорейскими баллистическими ракетами, и имеет ли разведка понимание относительно того, в каких объемах Северная Корея передала россиянам баллистику, и что еще она передала, Юсов отметил: "Что еще передала – мы понимаем. И эта информация уже также звучала. То есть сам факт оборонного сотрудничества нескрываемый характер носит. И так снабжение артснарядов, БК, снарядов для реактивных систем залпового огня, мин – это то, что имело факт и подтверждение".

Относительно баллистики он отметил, что озвученная ранее информация известна, но сейчас продолжается сбор данных и доразведка для того, чтобы в дальнейшем можно было подробнее проанализировать ситуацию.

Кроме того, на вопрос о странах, которые могут усиливать российский ВПК, представитель отметил, что "даже Иран, если мы говорим о публичности, здесь достаточно сдержан: он до сих пор ничего публично и не подтверждал".

"Известно официальное сотрудничество и в начале полномасштабного вторжения с Беларусью: что касается и поставки определенной номенклатуры вооружения, и снарядов, и ремонта техники. Но в целом стран, правительств, которые официально готовы поддерживать государство-агрессора, государство-террориста и режим Путина, и Российскую Федерацию, имеется в виду, - их мало. То есть даже ближайшие соратники публично сторонятся такой поддержки и стараются избегать подтверждения этого", - сказал Юсов.

ВПК России: последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть четкие показания торможения "оборонки" РФ, поэтому необходимо полностью заблокировать схемы, благодаря которым санкции обходят.

Недавно в разведке рассказали, что им удалось получить доступ к секретным данным российского предприятия ООО "Специальный технологический центр".

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