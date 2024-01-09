Он подчеркнул, что для России должны быть полностью перекрыты схемы обхода санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что есть четкие свидетельства торможения российской "оборонки". Об этом он сказал в своем видеообращении, говоря о сегодняшнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Сегодня было особое заседание – при прямом, очном участии всех основных командующих и руководителей операций. Вместе с Главкомом, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом, Минцифры детально проанализировали обеспечение снарядами и дронами. Разделение между бригадами и подразделениями. Ежедневные потребности, фактические расходы. Главное – вся логистика должна стать быстрее", – подчеркнул глава государства.

Участники заседания обсудили также открытие новых линий производства оружия и боеприпасов в Украине – на украинских предприятиях и вместе с партнерами.

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"Конечно, рассмотрели поставки, которых ожидаем в этом году. Несмотря на всю имеющуюся проблематику в мире, наш аккуратный, четкий подход к каждой потребности, к каждой возможности способен обеспечить Силы обороны всем необходимым. Мы видим, как реализовать украинские приоритеты в этом году: что для этого нужно, кто для этого нужен и какие сигналы могут сработать", – сказал Зеленский.

Отдельно и подробно участники заседания проанализировали работу Воздушных сил Вооруженных сил Украины и всех наших защитников неба, результаты сбития российских ракет и дронов.

"То, что удалось. То, что должно удаться. Продолжаем работать и со всеми партнерами, чтобы усилить нашу ПВО. И одновременно – чтобы усилить давление на Россию. Санкции мира, безусловно, работают. И работают неплохо. Есть четкие свидетельства торможения российской "оборонки". Но, чтобы результат санкций был стопроцентный, так же на сто процентов должны быть перекрыты и схемы обхода санкций", – подчеркнул президент.

Кроме того, добавил он, нужны и новые глобальные шаги против тех, кто продолжает помогать России.

"Каждый в мире знает этот небольшой перечень сообщников терроризма. Будем говорить об этом с партнерами дополнительно", – сказал Зеленский.

Заседание Ставки: другие детали

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 9 января, Зеленский отметил, что на заседании Ставки было согласовано усиление защиты украинских городов и критических объектов от российских атак ракетами и дронами.

Участники заседания проанализировали последние российские удары и эффективность воздушных сил. Также на заседании "систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности открытие новых линий".

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