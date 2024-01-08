По предварительным оценкам, стоимость полученных данных может составлять 1,5 миллиарда долларов.

Украинская разведка получила секретные данные с российского предприятия ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ"), где есть перспективные военные разработки. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что на "СТЦ" изготавливают БПЛА "Орлан" различных модификаций, целый ряд средств радиоэлектронной борьбы и разведки, другую военную продукцию.

Указанное российское предприятие находится под санкциями с 2016 года. На его мощностях производят военное оборудование и технику, используемую армией РФ в войне против Украины.

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"Массив передаваемой для ГУР МО Украины информации содержит документацию на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и т.д. - речь идет как об имеющихся, так и перспективных военных разработках", - отметили в управлении.

По предварительным оценкам, стоимость полученных 100 гигабайт секретных данных может составлять 1,5 миллиарда долларов.

"Это существенный удар по террористической Москве: указанный архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора", - отмечается в сообщении.

Разведчики рассказывают, что получить закрытую информацию одного из критически важных предприятий ВПК РФ удалось благодаря эффективному взаимодействию с патриотическими представителями гражданского общества и медиа сообщества.

Как сообщал УНИАН, в январе Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о нанесении врагу очередных потерь, осуществив рейд на территорию Белгородской области РФ.

В ГУР отмечали, что в связи с учащением случаев диверсий со стороны россиян и ради защиты гражданских украинцев, проживающих в общинах вблизи государственной границы и страдающих от атак агрессора, наши воины-разведчики реализовали комплекс специальных действий.

Согласно добытым разведданным, на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство оккупационной армии РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалоб тамошнего личного состава скверными условиями службы.

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