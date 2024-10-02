В этом году в Украине производилось в месяц больше артиллерийских установок, чем в любой другой стране мира.

Производственные возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) значительно больше, чем финансовые возможности украинского бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на международном форуме оборонных индустрий в Киеве. В частности, сначала первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что достижение самодостаточности - это задача правительственной экономической политики и всего экономического блока.

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"Мы понимаем, что помощь (от партнеров - УНИАН) может и будет уменьшаться, и поэтому, мы должны найти возможности обеспечивать себя собственными ресурсами", - сказала Свириденко.

При этом, говоря о целях и задачах, она подчеркнула, что для Украины очень важна локализация производства оружия.

"Мы обеспечиваем зарплату военным и покупку вооружений из собственных поступлений. Очевидно, нам надо искать возможности для увеличения этих поступлений, поскольку война продолжается, и мы понимаем, что завтра она не закончится", - подчеркнула Свириденко.

Министр экономики сообщила, что если локализовать в Украине производство оружия на сумму 300 млрд грн и дополнительно их пустить в экономику, то это будет способствовать дополнительному росту ВВП на 3,5%.

Как подчеркнула Свириденко, большая задача для правительства - это импортозамещение тех категорий военных товаров, которые можно производить в Украине, и также локализация производства.

"По завершению этого года увидим цифру $5 млрд импорта вооружения. Это я не считаю международно-техническую помощь, военно-техническую помощь, которая идет от партнеров. Это то, что мы уже сегодня видим по таможне. Наша задача сделать так, чтобы часть этих средств оставалась внутри страны через размещение производства на украинских мощностях", - добавила она.

При этом, министр экономики подчеркнула, что производственные мощности оборонного сектора Украины значительно больше, чем финансовые возможности украинского бюджета.

"И эта дыра, этот gap (недостача) составляет не менее $10-$12 млрд", - отметила Свириденко и добавила, что надо найти дополнительное финансирование, чтобы нарастить и масштабировать производство на украинских мощностях.

В свою очередь, министр стратегических отраслей экономики Герман Сметанин сообщил, что за прошлый год украинское оборонное производство выросло втрое, а по итогам этого года ожидается рост в шесть раз.

"В прошлом году украинский ВПК произвел продукции на $3 млрд, в этом году мы имеем производственные возможности на $20 млрд произвести продукцию, но бюджет полностью не может покрыть данные расходы", - отметил Сметанин.

Вместе с тем, министр добавил, что в этом году есть несколько недогруженность работы украинских предприятий.

"В этом году мы производим в месяц больше артиллерийских установок, чем любая другая страна в мире", - констатирует министр.

Он сказал, что по результатам прошлого года был трансформирован "Укроборонпром", который стал 49 крупнейшей компанией среди сотни крупнейших мировых производителей вооружения в мире.

"В этом году благодарны нашим партнерам, благодаря всем вам мы наполняем наши контракты в Украине... Была инициирована фандрайзинговая компания "Оружейники". На сегодня уже собрано $750 млн на отечественное производство", - сообщил Сметанин.

Он добавил, что на сегодня самый большой вызов - это привлечение средств с целью загрузки производства отечественных мощностей.

Кроме того, советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин сказал, что если говорить о том, что на этот год украинские способности производства оружия втрое больше, чем закупочный бюджет, то на следующий год сохраняется примерно такая же пропорция.

"Мы способны произвести не менее 30 млрд долларов продукции, но мы не видим, как нам профинансировать из местного бюджета более 10... Поэтому нам надо искать возможность как загрузить эти производства", - подчеркнул Камышин.

Советник президента сказал, что лучший инструмент для Украины - это средства иностранных партнеров, которые позволят закупать украинское. По его словам, еще год назад это выглядело нереальным.

"Сегодня мы имеем первые 750 млн подтвержденного финансирования от наших партнеров на закупку произведенного в Украине вооружения и военной техники. Мы уверены, что эта программа будет расти дальше, и мы сможем загрузить наше производство такими инструментами как местный бюджет и средства наших партнеров", - подчеркнул Камышин.

Он верит в то, что украинские производственные возможности должны быть загружены полностью.

Украинский ВПК

2024-й стал годом наращивания военного производства, когда были представлены важные разработки отечественного ВПК. Впрочем, производство оружия в Украине постоянно растет в последние годы. Среди наиболее впечатляющих достижений - рост производства БПЛА.

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