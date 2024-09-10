По словам премьера, в прошлом году производство оружия в Украине выросло в три раза.

В этом году Украина смогла существенно нарастить производство оружия. Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в прошлом году производство оружия выросло в три раза.

"И за первые восемь месяцев этого года мы нарастили производство еще в два раза от 23-го", - заявил государственный деятель. Видео дня

Отдельно Шмыгаль рассказал о производстве БПЛА.

"Мы создали рынок дронов, открыв возможности для бизнеса, для предприятий. Кроме этого, в этом году мы создали рынок вооружений для дронов", - добавил премьер-министр.

Он подчеркнул, что в этом году законтрактовано более одного миллиона БПЛА. Кроме этого, Украина наращивает производство боеприпасов - как оружия для дронов, так и снарядов для артиллерии. При этом еще одной положительной тенденцией является рост количества иностранных предприятий, работающих в оборонном комплексе.

"Реально это уже десятки (предприятий, - УНИАН)", - говорит Денис Шмыгаль. Речь, в частности, об американских и британских представителях.

Украинский ОПК - последние новости

Напомним, недавно компания "Украинская бронетехника" представила новый бронеавтомобиль "Варта 2". По словам разработчиков, это абсолютная новая машина, которую создали с учетом десятилетнего опыта компании, а также потребностей российско-украинской войны.

Также стало известно, что ВСУ получат на вооружение отечественный бронетранспортер "Хорунжий", который является результатом глубокой модернизации советского БТР-60. Он получил современную электронику, камеры видеообзора и систему кондиционирования.

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