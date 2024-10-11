В Копенгагене отмечают, что Украина производит оружие на своих заводах быстрее и дешевле, чем это делает Запад.

Дания планирует создать международный фонд целенаправленного финансирования украинской оружейной промышленности. Об этом сообщил министр обороны страны Троелс Лунд Поульсен в интервью Bloomberg.

Чиновник выразил убеждение, что производство оружия в Европе и США "слишком медленное", и Украина могла бы вооружаться гораздо быстрее, если бы производила больше военной техники дома. Производство оружия в Украине может сократить сроки поставки оружия с лет до месяцев, сказал Поульсен.

"В последние годы мы предприняли много инициатив, чтобы увеличить производство разнообразной военной техники [в США и Европе]. Но в целом мы и близко не имеем таких темпов производства военной техники, как в Украине", - сказал Поульсен.

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По его словам, сейчас Дания работает над тем, чтобы направить финансирование непосредственно на оборонную промышленность Украины. В частности, рассматривается возможность создать до конца года специальный фонд для объединения государственных и частных инвестиций в украинские мощности по производству оружия.

Поульсен отметил, что ранее Дания уже начала напрямую финансировать производство оружия в Украине, и это вызвало "большой интерес" среди других союзников. В частности, в июле по такой схеме было профинансировано производство 18 пушек "Богдана", которые уже через два месяца оказались на фронте.

По словам Поульсена, производство в Украине не только быстрее, но и дешевле, а оборудование легче обслуживать и поддерживать. Несмотря на потенциал, украинский ВПК имеет "очень большие неиспользованные мощности" из-за нехватки средств, добавил он.

Помощь Украине от Дании

Как писал УНИАН, Дания планирует передать Украине партию истребителей F-16 до конца этого года. В дополнение к тем, которые летом уже прибыли из Нидерландов.

Также мы рассказывали, что Дания была готова передать Украине F-16 еще в начале вторжения РФ. По словам премьер-министра страны, этого не произошло из-за того, что слишком много времени ушло на "дискуссии" о целесообразности такого решения.

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