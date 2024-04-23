Такое оружие является дешевым, но на его уничтожение нужно потратить дорогую ракету.

Не только дорогие ракеты "Нептун", но и совсем дешевые "беспилотники" становятся оружием для Сил обороны Украины. В последнее время Украина атакует Россию с помощью воздушных шаров, которые сбрасывают мины с большой высоты, пишет Forbes.

"То, что может выглядеть как тривиальный инструмент мелких нападений, может оказаться гениальным, асимметричным оружием для усиления стратегических ударных возможностей Украины", - отмечает издание.

По сообщениям российских телеграмм-каналов, украинские воздушные шары появляются в небе над приграничными с Украиной регионами России. Некоторые из них несут радиолокационные отражатели, чтобы привлекать на себя внимание ПВО. Также они несут на себе минометные снаряды. Как утверждает российское издание MASH, каждый воздушный шар также имеет GPS-трекер, балласт, батареи и электронику управления с запрограммированными в них координатами атаки.

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Forbes отмечает, что неуправляемые воздушные шары ограниченно применялись в некоторых войнах последних двух веков, в частности их использует группировка ХАМАС, чтобы устраивать пожары на территории Израиля. "Хотя их влияние, как правило, ограничено, такие воздушные шары ложатся гораздо более тяжелым бременем на защитника, чем на нападающего", - пишет автор публикации.

Опираясь на заявления российской пропаганды, Forbes пришел к выводу, что украинские воздушные шары значительно совершеннее всех своих предшественников. В частности утверждается, что радиус действия измеряется сотнями километров, а электронный блок управления в сочетании с системой GPS-навигации способен инициировать сброс боеприпаса именно тогда, когда воздушный шар пролетает над заранее определенной целевой зоной.

По подсчетам эксперта по воздушным шарам Криса Хиллкокса, с учетом всей электронной начинки и использованных материалов один такой шар может стоить около 1000 долларов.

Как пишет Forbes, без специального радиолокационного отражателя воздушный шар очень малозаметен, и его трудно зафиксировать на радаре. "Но украинцы, вероятно, хотят, чтобы его увидели. На высоте 9 км или выше единственный способ сбить воздушный шар - дорогая ракета класса "земля-воздух" или "воздух-воздух", что было бы хорошим обменом", - отмечает издание.

При этом радиолокационный отражатель позволяет украинцам отслеживать движение воздушного шара на собственных радарах и сравнивать эти данные с теми, что присылает GPS-трекер. Так можно обозначить на карте районы, где GPS глушится или подделывается. Затем эта информация пригодится для повышения точности ударов беспилотниками.

Forbes отмечает, что, меняя высоту полета, воздушный шар может "садиться" на поток ветра определенного направления. Такие технологии уже используются военными США и некоторыми коммерческими компаниями, чтобы их воздушные зонды летели в нужном направлении, а не наугад. Но точность все равно измеряется "в милях, а не в футах", а сброс бомбы с большой высоты лишь усугубляет неточность применения такого оружия.

"Однако десятков или сотен воздушных бомб может быть достаточно, чтобы попасть в большую цель, например газохранилище или авиабазу. (...) Этот тип массовой угрозы заставит россиян (...) привлечь непропорциональные ресурсы для противодействия им", - резюмирует автор публикации.

Никаких комментариев украинской стороны, даже от анонимных источников, которые бы подтвердили, объяснили или опровергли применение Украиной такого оружия, Forbes не приводит.

Необычное оружие российско-украинской войны

Хотя первые случаи применения FPV-дронов в боевых действиях зафиксированы в начале прошлого десятилетия в Сирии и Ираке, именно в Украине это стало важным элементом боевой тактики, которая фактически перевернула и частично перечеркнула все старые подходы к ведению войны. По подсчетам экспертов, именно FPV-дроны уничтожили большую часть российских танков, похоронив мечту Кремля о блицкриге в Украине

В поиске методов противодействия убийственным дронам и ВСУ, и российская армия пытаются применять самые разные инструменты - от простых "мангалов" на танках, до "зоопарка" систем радиоэлектронной борьбы. Показательным примером сочетания одного и второго стали российские "танки-черепахи", защищенные от украинских дронов одновременно и дополнительным противодронным экраном, и мощным "бортовым" РЭБом.

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