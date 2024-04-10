Это свидетельствует о том, что у Украины нет альтернативы из-за критического дефицита необходимых боеприпасов.

Украина все больше полагается на дешевые беспилотники, чтобы сдержать усиление атак России. В последнее время FPV-дроны поразили 66% уничтоженных танков оккупантов.

Об этом в интервью Foreign Policy заявил официальный представитель НАТО. По данным собеседника, украинские дроны-камикадзе ответственны за две трети последних потерь российских танков.

Хотя это может показаться успехом для Украины, ее сильная зависимость от дронов свидетельствует об отсутствии альтернатив. Украина испытывает постоянную нехватку артиллерийских снарядов и другого оружия, которое обычно используется для нацеливания на бронетехнику.

Видео дня

Чтобы компенсировать это, украинские силы используют FPV-дроны для ряда задач во время войны, включая наблюдение и атаки на позиции противника. Некоторые беспилотники оснащены взрывчаткой, ими дистанционно управляют через видеоэкран.

Недавно украинские военные сообщили The New York Times, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы, которые дистанционно кодируют сигналы, используемые для управления беспилотниками, имели лишь ограниченный успех в противодействии их использованию против танков и бронетехники.

Как пишет Business Insider, роль беспилотников настолько важна для Украины, что она массово наращивает их производство. Но есть и минусы. Беспилотники не заменят артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, которых Украине критически не хватает. Республиканцы в Конгрессе продолжают блокировать законопроект о помощи на 60 миллиардов долларов.

"Мы производим много беспилотников, но они не являются альтернативой любому оружию", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Беспилотники FPV имеют относительно небольшую дальность - 9,5 км, тогда как ракеты и артиллерия могут точно поражать цели со значительно большего расстояния.

Роб Ли, старший научный сотрудник евразийской программы Исследовательского института внешней политики, сказал Foreign Policy, что беспилотники точны только в половине случаев, и опытному оператору беспилотников придется использовать волны атак беспилотников, чтобы уничтожить танк.

"Обычно танк не убивают первые несколько раз. Может потребоваться 10 или более дронов FPV, чтобы уничтожить танк", - сказал Ли.

Использование дронов на фронте: важные новости

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на свою эффективность, украинские беспилотники не компенсируют оружие, которое необходимо Киеву.

По информации от The Wall Street Journal, Соединенные штаты передали Украине беспилотники собственного производства, но они оказались недееспособными в современных условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: