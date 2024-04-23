Корпус ракеты удлинили, чтобы увеличить ее дальность.

"Нептун" стал любимой ракетой Украины для уничтожения Черноморского флота России. Все больше и больше таких ракет сходит с производственной линии.

Как говорится в материале Forbes, встреча "Нептуна" со многими российскими судами закончилась фатально для вражеского флота. Последней жертвой украинской ракеты стал уникальный корабль "Коммуна".

Спасательный корабль ВМС России "Коммуна" спущен на воду в 1913 году. Ему посчастливилось служить в трех флотах - российском императорском, советском и российском. Судно пережило две мировые войны.

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Впрочем, в эти выходные по "Коммуне" ударили "Нептуном". Атака произошла, когда корабль находился на якорной стоянке российского Черноморского флота в Севастополе.

Похоже, "Коммуне" повезло избежать глобальных повреждений. Спутниковые снимки после атаки не показывают никаких очевидных серьезных повреждений корпуса, палубы или надстройки. Если старое судно получило какие-либо серьезные повреждения, то они сугубо внутренние - это невозможно проверить.

"Российские моряки не должны думать, что они или их 111-летнее спасательное судно в безопасности. Возможно, во время воскресного удара по Севастополю украинцы использовали новейшие крылатые ракеты "Нептун". И много других таких "Нептунов" на пути к выпуску", - пишет издание.

Украинские ракеты, беспилотники и диверсанты неоднократно наносили удары по Черноморскому флоту, повредив или уничтожив более десятка крупных кораблей флота, а также его вспомогательные авиабазы, средства противовоздушной обороны и командные пункты.

Обычно, украинцы атакуют Черноморский флот ракетами "Нептун" - новыми версиями старой советской крылатой ракеты Х-35, которую украинская промышленность когда-то создавала для советского флота.

Базовый "Нептун" был лишь прототипом в начале вторжения РФ в феврале 2022 года. Первая действующая батарея "Нептун", которая включает шесть установленных на грузовике четырехугольных пусковых установок, а также командную машину и 48 систем перезарядки ракет, осуществила свой первый запуск в апреле 2022 года, потопив флагман Черноморского флота "Москва".

Затопив "Москву", украинцы доказали, что "Нептун" с его ракетным ускорителем, турбовентиляторным двигателем, радиолокационной системой самонаведения и мощной боеголовкой может работать.

5-метровый корпус ракеты содержал достаточно топлива для полета на 190 км. Этого было достаточно, чтобы нацелиться на "Москву", поскольку экипаж крейсера нагло отплыл всего в 96 км от украинского побережья.

"Длинный Нептун"

И поскольку российские военные корабли отступили дальше от побережья в результате затопления "Москвы", они стали гораздо более сложными целями. Поразить их основные якорные пункты - Севастополь и Феодосию в Крыму, Новороссийск на юге России - стало невозможным для экипажей "Нептуна". Севастополь на расстоянии 250 км является ближайшим к украинским линиям.

Поэтому киевское КБ "Луч" взялось за изготовление "Длинного Нептуна". У этой длинной ракеты достаточно топлива для полета на 320 км. В то же время "Луч" доработал ГСН ракеты, чтобы она лучше поражала цели на суше и на море.

"Длинный Нептун" впервые нанес удар в августе, повредив батарею ПВО С-400 ВВС России в Крыму. А во время масштабной атаки в прошлом месяце он нацелился на четыре российских корабля в Севастополе, а также на портовые сооружения и нефтебазу.

Ракетная атака на "Коммуну" через месяц, возможно, не сильно повредила 111-летний корабль. Но нападений будет больше, поскольку война все еще продолжается.

Украинские официальные лица сообщили официальным лицам США, что они увеличили производство "Нептуна" в десять раз, а это означает, что планировщики ударов в Киеве вскоре могут иметь в своем распоряжении десятки, возможно, сотни ракет.

"Если всего несколько десятков "Нептунов" могли потопить крейсер и повредить несколько других кораблей, а также средства противовоздушной обороны и вспомогательные средства, представьте, что могла бы сделать сотня "Нептунов", - пишет издание.

Поражение судна "Коммуна" - детали

Как сообщал УНИАН, ВСУ 21 апреля поразили спасательное судно российского флота "Коммуна" крылатой ракетой "Нептун". Это был самый старый действующий военный корабль в мире, выполняющий задачи на передовой линии.

Именно "Коммуна" и ее мини-подводная лодка AS-28 после потопления крейсера "Москва" помогли извлечь части затонувшего корабля и тела экипажа. Без "Коммуны" оставшимся подводным лодкам Черноморского флота придется плавать без поддержки. И если одна из подлодок потерпит крушение и опустится на морское дно, у спасателей, привыкших действовать с "Коммуны", не будет возможности добраться до выживших.

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