"Чудо-машина" предназначена, вероятно, для смертников – обслужить ее крайне сложно и ремонту она почти не подлежит.

В последнее время все чаще появляются сообщения о том, что российские оккупанты используют на войне против Украины танки с наваренной крышей, которые называют "танками-мангалами". Однако в ЗСУ считают, что это совсем не смешно - несмотря на примитивность решения и недолговечность, такие боевые машины могут наносить смертельные удары по людям и технике.

Украинский военный в своем Телеграм-канале "Офицер+" привел комментарий своего товарища - командира одного из танковых подразделений Сил обороны, который высказал свое мнение по поводу плюсов и минусов "изобретения".

Командир подразделения констатирует, что "танк-мангал" невозможно обслужить без применения сварочного оборудования, которое необходимо, чтобы "поднять крышу МТО, двигатель". То есть абсолютно любая поломка, даже минимальная, остановит функционирование "мангала". В том числе, поэтому боец называет его "танком на одну поездку", отмечая, что один из серьезных недостатков – проблема с загрузкой-выгрузкой боевого комплекта.

"Он (танк – УНИАН) рассчитанный на 5-10 километров, проедет и отстреляет прямо перед собой, но понятно, что азимутальный указатель ты широко не развернешь. То есть, полный вперед только, где обзор более-менее хоть какой-то. Усложнена загрузка-выгрузка БК, то есть если там, допустим, снаряд какой-то заклинит где-то, тебе надо будет срочно от него избавиться. Ну, ты его не выкинешь...", - говорит специалист.

С другой стороны, ресурса "чудо-машины" вполне достаточно, чтобы выехать на боевое задание, хотя изначально предполагалось, что ремонтировать подбитые "мангалы" не станут. Хотя, если экипажу повезет, такой танк после поломки восстановят.

"Если выжил, его в тыловой район оттянули куда-то там, срезали эту х…ю (приваренную часть – УНИАН), обслужили, загрузили, все перепроверили и потом заново "вешают". То есть, в таком варианте он у них канает. Я уже даже не смеюсь с этого всего, потому что у меня на трофейных танках тоже было приварено к МТО мангал, то есть, они тоже его обсуживать не собирались", — рассказывает танкист.

Он уточняет, почему так скептически относится к возможности длительного использования "мангалов".

"Невозможность обслуживания, маневренность, там силуэт - это само собой понятно. Теоретически его можно заправить, есть бочки, насосы, разные способы, но это очень усложнено. Его полностью питание, смазка, фильтра просмотреть, еще что-то. Невозможно его нормально заправить. Как все топливо выйдет, так и встанет. Будет большая печаль", — говорит военный.

Однако, несмотря на примитивность, такое изобретение может причинить немало бед украинцам при прямом наведении. Поэтому "мангалы" следует уничтожать, не раздумывая.

"Скажу это так, ну, не смешно них..я, не стоит с этого орать. Тупо ехать в лоб и валить, если он колонну заведет на населенный пункт или на опорник, то он задачу свою выполнил", — говорит командир подразделения.

Новая "броня" российских танков - подробности

Российский военкор-пропагандист Александр Сладков выложил подборку из фото танков, обшитых металлом, и других машин с новой защитой от беспилотников. Он утверждает, что "нет сегодня надежной штатной защиты танков и вообще брони от дронов-камикадзе". При этом, Т-72, обвешанный листами металла, Сладков называет "царь-мангалом". Недавно при штурме Красногоровки на Донбассе захватчики использовали такой танк, который еще называют "танком-черепахой". Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке называет это "фрик-шоу", но отмечает, что такие нововведения показывают относительный результат и позволяют оккупантам частично снизить потери живой силы и техники.

Вас также могут заинтересовать новости: