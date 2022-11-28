Компания Boeing предложила производить для Украины бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB) из имеющихся на складах компонентов.

Пентагон рассматривает предложение компании Boeing по поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных снарядов, устанавливаемых на имеющиеся в наличии ракеты.

Это позволит Киеву наносить удары далеко в тылу российских войск, пока Запад пытается удовлетворить спрос на дополнительные вооружения, пишет Reuters.

Предлагаемая "Боингом" система, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из возможных вариантов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников США, сообщили источники в отрасли.

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GLSDB – что известно об этой бомбе

GLSDB - реактивный артиллерийский боеприпас, который создается совместно компаниями SAAB AB и Boeing и находится в разработке с 2019 года.

GLSDB состоит из снаряда малого диаметра GBU-39 (SDB) и ракетного двигателя M26, оба этих компонента в достаточном количестве есть на складах США.

Ракетный двигатель M26 относительно распространен, а GBU-39 стоит около 40 тысяч долларов каждый, что делает готовый GLSDB недорогим, а его основные компоненты легкодоступными. Эти факторы позволяют начать выпускать эти снаряды к началу 2023 года, хотя и с низкими темпами производства.

Дальность полета GLSDB составляет около 150 км, что позволит Украине поразить российские военные цели, которые сейчас находятся вне досягаемости. Эти бомбы помогут ВСУ продолжать контрнаступление благодаря ударам по тылу россиян.

Согласно заявлениям SAAB, снаряд GLSDB управляется с помощью GPS, устойчив к некоторым электронным помехам, может использоваться в любых погодных условиях, его целями могут быть в том числе и бронированные машины. GBU-39, которая будет функционировать как боеголовка GLSDB, имеет небольшие складные крылья, которые позволяют ей планировать более 100 км при сбросе с самолета и попадать в цели диаметром до 3 футов (0,91 метра). Снаряд весит около 113 киллограмм и способен поражать цели с любого угла и со всех сторон, даже если они расположены позади точки запуска.

Когда GLSDB дадут Украине

Reuters ссылаясь на источники сообщает, что GLSDB может быть доставлена ​​в Украину уже весной 2023 года.

Хотя несколько единиц GLSDB уже изготовлено, существует множество логистических препятствий для официальных закупок, пишет Reuters.

План Boeing требует отказа от раскрытия цены, освобождая подрядчика от тщательной проверки, которая гарантирует, что Пентагон получит наилучшую возможную сделку. Также любая договоренность потребует, чтобы по крайней мере шесть поставщиков ускорили поставки своих запчастей и услуг для быстрого производства оружия.

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