Как правило, для таких снарядов ищут соответствующие цели, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал об эффективности высокоточных артиллерийских снарядов Excalibur.

Свое мнение по поводу передачи Украине тысячи таких снарядов он высказал в YouTube.

"Тысяча снарядов, которые нам передают сейчас в пакете помощи, это высокоточные боеприпасы. Принцип этого боеприпаса: один снаряд – одна цель. Это может быть командный пункт, это может быть склад. Если это склад боеприпасов, даже полевой, то естественно одним снарядом можно подорвать весь склад. Если это танк, то одним снарядом подорвется танк. Тысяча снарядов – тысяча целей. Цель может быть групповая, но небольшая", – отметил эксперт. Видео дня

"Как правило, для таких снарядов ищут соответствующие цели. Допустим, пусковая установка "Точки У" может быть целью, командно-наблюдательный пункт полка или дивизии, полевой узел связи армии и бригады. Вот такие, довольно значительные цели. По одному танку никто вести огонь не будет", – добавил эксперт.

Напомним, ранее Жданов рассказал о дальнобойных ракетах ATACMS и других снарядах для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Сообщалось, что США все еще не склонны предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS, которые они запрашивали в течение нескольких месяцев.

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