Новая помощь будет предусматривать усиление противовоздушной обороны Украины.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан заявляет, что США сегодня объявят о новом пакете помощи для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Салливан сказал на брифинге, который транслировался Белым домом в социальных сетях. Он рассказал об усилиях США, чтобы обеспечить Украину необходимым для самообороны.

"Сегодня Соединенные Штаты объявят о еще одном пакете помощи для Украины, в том числе о важных пожертвованияя на средства противовоздушной обороны, и в частности, речь идет о ракетах для систем противовоздушной обороны Hawk и для американских зенитно-ракетных комплексов Avenger, которые оснащены ракетами Stinger", – подчеркнул Салливан.

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В связи с этим, он сказал, что эта помощь дополнит другие пожертвования систем ПВО, про которые объявляли партнеры и союзники США в контексте заседаний Контактной группы по вопросам обороны Украины, на которых голосует министр обороны США Ллойд Остин.

"Когда я на прошлой неделе посещал Киев, у меня был шанс проконсультироваться непосредственно с президентом Зеленским и его командой на месте о том, в чем нуждается Украина для наиболее сильной позиции на поле боя. Это укрепление противовоздушной обороны будет иметь критическое значение для Украины, поскольку Россия продолжает использовать крылатые ракеты и дроны иранского производства для атак на критическую гражданскую инфраструктуру", – сказал Салливан.

Что еще получит Украина

В Пентагоне уже опубликовали релиз нового пакета. В нем говорится. что Украина получит:

Ракеты для ЗРК HAWK;

Четыре ЗРК Avenger и ракеты Stinger;

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);

21 000 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

10 000 минометных снарядов калибра 120 мм;

100 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);

400 гранатометов;

Стрелковое оружие, оптика и более 20 000 000 патронов к стрелковому оружию;

Подрывное оборудование для расчистки препятствий;

Снаряжение для защиты от холода.

"В условиях безжалостных и жестоких воздушных атак России на критически важную инфраструктуру Украины, дополнительные возможности противовоздушной обороны имеют решающее значение. Ракеты HAWK, которые будут модернизированы за счет средств Инициативы содействия безопасности Украины, дополнят недавнее обязательство Испании предоставить пусковые установки HAWK, чтобы помочь Украине справиться с этой угрозой. Системы ПВО ближнего радиуса действия Avenger также предоставят Украине возможность защищать украинские войска и критически важную инфраструктуру от беспилотных летательных систем и вертолетов", - отметили в Пентагоне.

Впоследствии информацию о новом пакете помощи Украине прокомментировал председатель ОП Андрей Ермак.

"А вот и те самые Новости. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $400 миллионов для Украины, который включает системы ПВО "Avenger" и ракеты для ЗРК "Hawk". Думаете, что это все? Нет", - написал он.

Помощь Украине

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-6").

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить. Он подчеркнул, что есть воля сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал о планах создания комплексной (интегрированной) системы противоракетной обороны для Украины. Эта система будет сконструирована так, чтобы обеспечивать защиту для приоритетных объектов в Украине.

13 октября стало известно, что Великобритания передаст Украине ракеты для системы противовоздушной обороны NASAMS, которые будут способны уничтожать крылатые ракеты.

1 ноября стало известно, что Соединенные Штаты Америки намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS. 7 ноября стало известно, что в Украину прибыли первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide

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