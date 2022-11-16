Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины необходимо приложить больше усилий, чтобы удовлетворить срочные потребности Украины в системах противовоздушной обороны.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что со времени проведения предыдущего заседания в формате "Рамштайн" в октябре 7 стран обязались предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

"Со времени проведения нашего последнего заседания контактной группы 7 стран доставили (в Украину) системы противовоздушной обороны или обязались отправить их. И это сохранит жизни многих невинных украинских мужчин, женщин и детей. И поможет Вооруженным силам Украины защитить небо", - сказал Остин в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-7"), которое проходит в онлайн-формате.

Министр обороны США подчеркнул, что в рамках контактной группы надо приложить больше усилий, чтобы удовлетворить срочные потребности Украины в системах противовоздушной обороны, которые помогут Украине защитить инфраструктуру и обеспечить теплоснабжение зимой.

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Также он напомнил, что США, Нидерланды и Чехия сотрудничают в вопросе передачи Украине танков Т-72 (45 танков поступят в рамках пакета помощи от США).

Кроме того, как сказал Остин, сегодня на заседании продолжится обсуждение вопросов относительно подготовки украинских солдат.

"Рамштайн"- 6: детали заседания по обороне Украины 12 октября

12 октября в Брюсселе состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-6"). Тогда Остин заявил, что вскоре Украина получит новые системы противовоздушной обороны.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал о планах создания комплексной (интегрированной) системы противоракетной обороны для Украины. Эта система будет сконструирована так, чтобы обеспечивать защиту для приоритетных объектов в Украине.

В начале ноября в Украину прибыли систем противовоздушной обороны Hawk. 7 ноября в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

4 ноября Нидерланды, США и Чехия решили передать для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина в декабре должно получить первые 26 модернизированных танков Т-72.

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