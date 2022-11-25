Компании пытаются уложится в сроки поставок.

В США компания Raytheon Technologies вернула на работу на свой сборочный завод пенсионеров.

Как сообщает The Wall Street Journal, такой шаг связан с желанием американского производителя оружия нарастить количество выпускаемых зенитных ракетных комплексов Stinger.

А компания L3Harris Technologies, получившая заказы на вооружение для Украины на сумму $200 млн, извлекает компьютерные чипы из старых радиоприемников, чтобы сделать новые средства связи и уложится в сроки.

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Корпорация Lockheed Martin удваивает производство противотанковых ракет Javelin, которые она производит совместно с Raytheon, а также на 60% увеличивает производство ракетных установок Himars и ракет GMLRS.

Компания Saab также расширила свои производственные мощности в последние годы на фоне обострения напряженности в отношениях с РФ. Помимо добавления 500 новых сотрудников по всему миру, компания инвестирует в новые производственные технологии для повышения эффективности.

Немецкая компания Rheinmetall удвоила годовой объем производства боеприпасов для танков примерно с 70 тыс. до 140 тыс единиц в год. В этом году компания также производит 110 тыс. снарядов для артиллерии по сравнению с 70 тыс. в прошлом году. Кроме того, немецкий производитель увеличил выпуск патронов среднего калибра с 1,2 млн до 2,2 млн в год.

Военная помощь США Украине

15 ноября Белый дом обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить выделение $37,7 млрд на безопасность и другую помощь Украине.

Вооружение в новом пакете помощи США Украине содержит ракеты к ЗРК HAWK, четыре ЗРК Avenger, ракеты Stinger и дополнительные боеприпасы HIMARS. Среди прочего, включено также 400 гранатометов, оборудование для разрушения препятствий и зимнее защитное снаряжение.

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