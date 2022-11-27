Для некоторых стран пополнение запасов оружия оказалось довольно трудным процессом.

20 из 30 стран-членов НАТО исчерпали свои ресурсы для поставки оружия в Украину. Впрочем, остальные 10 стран могут предоставить больше.

Как сообщил один из чиновников НАТО в комментарии The New York Times, 10 стран, среди которых Франция, Германия, Италия и Нидерланды, могут передавать Украине значительное вооружение.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ НАТО уже передало Украине оружия на общую сумму 40 миллиардов долларов. Это соответствует годовому оборонному бюджету Франции. Впрочем, обе стороны конфликта расходуют оружие и боеприпасы невиданными темпами, Запад не был к этому готов.

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Как пишет газета, особенно ошеломляет темп артиллерийских дуэлей. Летом украинцы за день выпускали 6-7 тысяч артиллерийских снарядов, а оккупанты - примерно 40-50 тысяч. Например, в Афганистане силы НАТО могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день и не беспокоиться о противовоздушной обороне. Для сравнения: США производят лишь 15 тысяч снарядов в месяц.

"Один день в Украине - это месяц или больше в Афганистане", - заявила NYT эксперт по обороне и бывшая помощница генсека НАТО Камилла Гранд.

Военная помощь Украине

16 ноября, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что семь стран намерены предоставить Украине системы противовоздушной обороны. При этом он указал, что в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины необходимо приложить большие усилия, чтобы покрыть срочные нужды Киева в системах ПВО.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, заявил, что защита неба будет приоритетом №1 для Киева.

16 ноября координационная группа "Рамштайн-7" договорилась о поставках для Украины систем ПВО, снарядов для РСЗО, ствольную артиллерию и зимнюю форму.

23 ноября США объявили о выделении 400 млн долларов для укрепления ВСУ.

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