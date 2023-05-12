В Госдепе также аргументировали, почему США отказываются предоставлять Украине дальнобойные ракеты.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. По его словам, "разные страны будут делать (для помощи Украине - УНИАН) разные вещи в зависимости от своих возможностей, в зависимости от своих технологий, в зависимости от того, что имеет наибольший смысл".

Об этом Блинкен заявил в интервью PBS NewsHour. В то же время он аргументировал, почему США отказываются предоставлять Украине дальнобойные ракеты.

"Мы предоставили Украине уникальную помощь в этом процессе. Другие страны могут делать вещи, которые отличаются от того, что делаем мы. Вопрос вот в чем: все ли это отвечает потребностям Украины? И мы убеждены, что да – именно так", – отметил госсекретарь США.

Относительно вероятной эскалации из-за поставок Украине британских ракет Блинкен отметил, что "все это, опять же, делается в рамках коалиционного и скоординированного процесса".

Storm Shadow для Украины

Storm Shadow - крылатая ракета большой дальности разработана Великобританией и Францией. Обычно ее запускают с воздуха. Дальность-более 250 километров.

11 мая министр обороны Бен Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadows накануне запланированного контрнаступления ВСУ. Затем советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро на карте продемонстрировал, куда могут достать ракеты Storm Shadow.

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