Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. По его словам, "разные страны будут делать (для помощи Украине - УНИАН) разные вещи в зависимости от своих возможностей, в зависимости от своих технологий, в зависимости от того, что имеет наибольший смысл".
Об этом Блинкен заявил в интервью PBS NewsHour. В то же время он аргументировал, почему США отказываются предоставлять Украине дальнобойные ракеты.
"Мы предоставили Украине уникальную помощь в этом процессе. Другие страны могут делать вещи, которые отличаются от того, что делаем мы. Вопрос вот в чем: все ли это отвечает потребностям Украины? И мы убеждены, что да – именно так", – отметил госсекретарь США.
Относительно вероятной эскалации из-за поставок Украине британских ракет Блинкен отметил, что "все это, опять же, делается в рамках коалиционного и скоординированного процесса".
Storm Shadow для Украины
Storm Shadow - крылатая ракета большой дальности разработана Великобританией и Францией. Обычно ее запускают с воздуха. Дальность-более 250 километров.
11 мая министр обороны Бен Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadows накануне запланированного контрнаступления ВСУ. Затем советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро на карте продемонстрировал, куда могут достать ракеты Storm Shadow.