Эти ракеты способны поразить любые цели на оккупированных территориях, а также в глубоком тылу РФ.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро продемонстрировал, куда могут достать ракеты Storm Shadow. Их, по данным СМИ, получила Украина.

В Twitter Массаро показал, что Украина потенциально может достать ракетами Storm Shadow по любым целям на оккупированных территориях, в частности в Крыму. Более того, эти ракеты доберутся до тыловых районов России, а также могут поразить любой объект на юге, юго-востоке и юго-западе Беларуси.

"Storm Shadows действительно является оружием для побед в войне. Все российские военные позиции сейчас в зоне поражения. Керченский мост в зоне поражения. Российские линии поставок придется переместить еще дальше", – отметил Массаро.

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Оружие для побед - что известно о Storm Shadow

Storm Shadow - крылатая ракета большой дальности разработана Великобританией и Францией. Обычно ее запускают с воздуха. Дальность-более 250 километров.

Эксперты MBDA Missile Systems, считают, что это" оружие глубокого удара", способное несмотря на погоду, время года и время суток. Она оснащена усовершенствованной навигационной системой для обеспечения точности. После запуска она опускается на высоту, огибающую местность, чтобы избежать обнаружения.

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