На сегодняшний день нет официальных подтверждений, что Украина в ближайшем будущем усилится такими ракетами.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем особенны авиационные крылатые ракеты Storm Shadow, которые может получить Украина на вооружение от западных партнеров.

Как он отметил, такие ракеты способны "вывернуть наизнанку" взлетную полосу военного аэродрома: "450 килограмм взрывчатого вещества находятся в головной части ракеты".

По его словам, ракеты Storm Shadow летят к целям на высоте 30-40 метров, что делает их практически неуязвимыми для ПВО.

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Вместе с тем Жданов добавил, что на сегодняшний день еще нет официальных подтверждений, что Украина в ближайшем будущем усилится такими ракетами: "Мы тут немножко заигрались в эйфорию, и я в том числе… Но официально пока не называются эти типы ракет. Пока что косвенно".

Ракеты Storm Shadow - общая информация

Storm Shadow - англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования.

Storm Shadow - британское название ракеты, французское - SCALP-EG (Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General - многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением).

Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache.

Дальность полета ракеты составляет примерно 560 километров. Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 маха.