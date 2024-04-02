Для перехвата морских дронов россияне активно используют вертолеты.

Американская компания L3Harris предлагает установить "шахедобойку" Vampire на небольшой беспилотный корабль.

Defense News сообщило о необычной инициативе рассказал Джон Рембо, глава дивизиона Integrated Mission Systems компании L3Harris. Он не сказал, для чего именно планируют интегрировать Vampire на беспилотные корабли, однако, по мнению экспертов, речь может идти о помощи Украине.

В то же время, нельзя исключать, что такие дроны будут использовать против БПЛА йеменских хуситов в Красном море. В пользу этой версии говорит то, что сейчас Военно-морские силы США испытывают недостаток дешевых средств для решения этой проблемы.

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ЗРК Vampire - справка

VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) является зенитным ракетным комплексом, разработанным компанией L3Harris. Он предназначен для борьбы с БПЛА.

Это небольшой комплект, который можно установить на большинство транспортных средств с грузовым кузовом. Он может использовать дешевые ракеты APKWS (переделанная неуправляемая ракета Hydra 70) или другие боеприпасы с лазерным наведением. Ранее такие системы были переданы Украине.

Защита для украинских морских дронов

Как известно, для уничтожения российских кораблей Украина использует морские дроны, такие как Magura V5. Однако сами они беззащитны против российских вертолетов, поэтому один из вариантов модернизации предусматривает установку на Magura V5 средств ПВО.

Возможно, выбор сделали именно в пользу ЗРК Vampire. В этом случае морские дроны можно будет использовать как приманку для российских Ми-8, Ка-52 и других летательных средств, которые выйдут на охоту за дронами.

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