По мнению разведчика, задача не простая, но вполне выполнимая.

Украинский дрон MAGURA V5 создавали специально для охоты на военные корабли в море - он меньше по размеру, быстрее и значительно маневреннее. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют, что на самом деле этот дрон еще не раскрыл свои возможности в полную силу. Далее в планах - размещение на беспилотниках средств ПВО и, возможно, других систем поражения, пишет УП со ссылкой на начальника ГУР Кирилла Буданова.

"Сейчас специалисты работают над тем, чтобы на беспилотную платформу поставить средства ПВО. Я не техник, но понимаю, что это задача довольно сложная. Ведь нужны средства обнаружения цели, захват воздушного объекта, средство поражения – и это все нужно разместить на достаточно малой платформе. Это непростая задача чисто технически, но она реальна", - заявил Буданов.

Отмечается, что сам по себе дрон - это очень недешевая вещь. Точную цену никто не называет, но речь идет о миллионах гривень за единицу. При этом очевидно, что уровень нанесенного им ущерба россиянам превышает затраты в десятки раз.

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Отвечая на вопрос, что же позволило перейти от простого поражения кораблей к почти гарантированному потоплению морскими дронами, Буданов сказал:

"Вы же видите, технологии развиваются, мастерство операторов растет. Я хотел бы вам сказать, что это исключительно вопрос наших технологий и обученности. Но иногда влияют еще и факторы обученности экипажа корабля, против которого работают. Ну и все же удача тоже иногда имеет определенное место. Да, нам бывает везет, но везет всегда тем, кто подготовлен".

Дрон MAGURA V5 - что известно

MAGURA V5 (англ. Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-type) - украинский многоцелевой надводный беспилотный аппарат, способный выполнять различные задачи: наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные операции, противоминное противодействие и иные боевые задачи.

Тактико-технические характеристики:

Длина: 5,5 м

Общий вес: до 1000 кг

Полезная нагрузка: 320 кг

Боевой радиус действия: до 400 км

Дальность действия: до 800 км

Автономность: до 60 часов

Боевая нагрузка: до 200 кг

Крейсерская скорость: 41 км/ч

Максимальная скорость: 78 км/ч

Помимо самого дрона, оснащенного системой автопилота, видеоподсистемами, включая ночное видение, резервными модулями связи и боевой частью, комплекс включает в себя наземную автономную станцию управления, систему транспортировки и хранения и центр обработки данных.

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