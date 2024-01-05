РФ сейчас уже может иметь мобильную или стационарную установку для запуска "Цирконов", считают эксперты.

Российские оккупанты имеют еще одну якобы "гиперзвуковую" ракету, которую они не использовали против Украины, - это 3М22 "Циркон", предназначенная для поражения кораблей и стационарных объектов на суше.

Носителями этих ракет являются атомная подводная лодка К-560 "Северодвинск" (проект 885 "Ясень") и фрегат "Адмирал Горшков" (проект 22350), и эти корабли базируются на Северном флоте России, говорится в материале Defense Express. "...несмотря на наличие этих ракет их использование для ударов по Украине именно с кораблей - сомнительное. Но это не значит то, что невозможно", - отмечается в материале.

Эксперты считают, что Россия по состоянию на текущий год вполне может иметь стационарную или мобильную установку для запуска "Цирконов". РосСМИ еще в ноябре 2022-го писали, что якобы был создан опытный образец мобильной наземной пусковой установки, которая может запускать, в частности, эти ракеты. Кроме того, еще в 2020 году появились сведения, что под "Циркон" просто адаптируют береговой ракетный комплекс "Бастион".

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"Но, как и в случае с "Кинжалом" (якобы тоже "гиперзвуковая" российская ракета, - Ред.), 3М22 "Циркон" довольно дорогая ракета, производство которой только разворачивается... с точки зрения уничтожения, то, как и в случае с "Кинжалом", "Циркон" является "гиперзвуковым" только на маршевом участке. А во время атаки на цель он уже имеет значительно меньшую скорость", - добавили журналисты и подчеркнули, что эти вражеские цели могут перехватывать зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T.

Российская ракета "Циркон" - характеристики и интересные факты

Первые сведения об этой ракете появились в 2016 году. В июне 2022 года в Минобороны России утверждали, что "Циркон" взяли на вооружение армии, и якобы стартовало серийное производство этой ракеты.

Россияне сообщали, что 3М22 "Циркон" имеет боевую часть весом 300 кг, ее скорость составляет до 6 Махов, а дальность стрельбы - 400 километров. В мае 2022 года в РФ говорили, что дальность ракета составляет "около тысячи километров". В ноябре того же года сообщалось о заказе "нескольких десятков" этих ракет, и сделать их должны были в 2023 году.

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