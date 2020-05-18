В Канаде упал и взорвался самолет Королевских военно-воздушных сил

Пилот катапультировался, на месте катастрофы вспыхнул пожар, один человек доставлен в больницу.

В канадской провинции Британская Колумбия в воскресенье разбился самолет Snowbirds пилотажной группы Королевских военно-воздушных сил.

Авария произошла в районе города Камлупса, примерно в 320 км к северо-востоку от Ванкувера. Об этом сообщает Reuters.

Эту информацию подтвердили Воздушные силы страны. Как следует из видео, снятого очевидцем, когда два одномоторных реактивных самолета команды Canadair Tutor поднимались в небо, один их них быстро набрал высоту и упал на землю. Пилот катапультировался, а судно взорвалось.

На фотографии, опубликованной телестанцией Kamloops CFJC, зафиксирован пожар в городском районе Броклхерст.

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По меньшей мере один человек получил ранения. По словам министра здравоохранения Британской Колумбии Адриана Дикса, пострадавший доставлен в больницу. Состояние пилота неизвестно.

Отмечается, что самолеты команды Snowbirds отправились в общенациональный тур, чтобы поднять людям настроение во время вспышки коронавируса.

Это была вторая катастрофа с участием Snowbirds за последнее время. В октябре прошлого года один из самолетов команды упал в безлюдном районе перед шоу в Атланте.

Как сообщал ранее УНИАН, неподалеку авиабазы Эглин (США) во время тренировочных полетов разбился военный истребитель F-22 Raptor.