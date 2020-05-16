В США разбился военный истребитель
09:54, 16 мая 2020Оружие
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F-22 Raptor упал вне военной инфраструктуры, поэтому имущественных убытков в результате аварии нет.
Оружие США - во Флориде разбился военный истребитель F-22 Raptor / af.mil
Неподалеку авиабазы Эглин (США) во время тренировочных полетов разбился военный истребитель F-22 Raptor.
Об этом сообщает U. S. Air Force.
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Пилоту удалось вовремя катапультироваться. Его госпитализировали в стабильном состоянии в больнице. Других людей, кроме пилота, в самолете не было.
F-22 Raptor упал вне военной инфраструктуры, поэтому имущественных убытков в результате аварии нет.
На месте работали спасатели. Сейчас совет офицеров расследует причины происшествия.
Как сообщал УНИАН, посол США в Польше Джорджетт Мосбахер предположила, что Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.
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