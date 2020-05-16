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В США разбился военный истребитель

09:54, 16 мая 2020
Оружие
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Оружие США - во Флориде разбился военный истребитель F-22 Raptor / af.mil

Об этом сообщает U. S. Air Force.

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Пилоту удалось вовремя катапультироваться. Его госпитализировали в стабильном состоянии в больнице. Других людей, кроме пилота, в самолете не было.

F-22 Raptor упал вне военной инфраструктуры, поэтому имущественных убытков в результате аварии нет.

На месте работали спасатели. Сейчас совет офицеров расследует причины происшествия.

Как сообщал УНИАН, посол США в Польше Джорджетт Мосбахер предположила, что Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.

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