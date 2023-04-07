Враг вывел в Черное море один ракетоноситель. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В Черном море шторм уменьшился, враг в корабельную группировку из 8 единиц вывел надводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать восьми "Калибров". Угроза ракетного удара остается высокой", - говорится в сообщении.

Также в командовании предупредили, что вдоль побережья Черного моря из-за штормовой погоды повышена минная опасность.

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Как сообщал УНИАН, вечером 6 апреля в Черном море в связи со штормом не было вражеских ракетоносителей.

Ситуация на фронте - последние новости

По данным Американского института изучения войны, Россия формирует из новоизбранных резервистов спецподразделения "Шторм Z". По данным аналитиков, созданием таких спецподразделений вне армейского корпуса Минобороны РФ фактически разрушает военную структуру армии.

По данным британской разведки, оккупанты восстановили активные действия в Бахмуте и снова используют артиллерию.

Генштаб сообщает, что россияне ведут наступление на 4 направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Только за прошедшие сутки ВСУ отбили более 40 вражеских атак.

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