Аналитики отметили, что россияне продвинулись к центру города, а также захватили западный берег реки Бахмутка.

В последние дни российские оккупационные войска возобновили некоторую активность в боях за Бахмут, которой не наблюдалась с конца марта, когда их продвижение в значительной степени остановилось.

Об этом речь идет в свежем обзоре британской разведки. Аналитики отметили, что россияне добились некоторых успехов и продвинулись к центру города, а также захватили западный берег реки Бахмутка. Теперь, из-за такой ситуации, как отметили в разведке, ключевой путь снабжения ВСУ к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой.

"Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, усилили этот район, и Россия снова эффективнее использует артиллерию в этом секторе", - говорится в сообщении.

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На фоне продвижения оккупантов, в разведке предположили существование реальной вероятности того, что в Бахмуте наемники ЧВК "Вагнер" и командиры российского минобороны "приостановили вражду и улучшили сотрудничество".

Ситуация в Бахмуте

В Бахмуте длительное время идут тяжелые бои. Несмотря на усилия россиян, им не удается захватить город. Некоторое время назад на ставке у Зеленского было решено оборонять этот город.

Ранее стало известно, что россиянам удалось захватить здание мэрии города и они продолжали продвигаться в центр.

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