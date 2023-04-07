Враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на 4 направлениях.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 40 атак противника на разных участках фронта.

По состоянию на утро 6 апреля враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ в Facebook.

Оперативная обстановка на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях - без изменений.

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За прошедшие сутки враг вел плотный огонь по Харьковской области, обстрелял Прогресс, Заруцкое, Ровно, Волфино, Ветеринарное, Нескучное, Огуречное, Тихое, Зыбино, Бочковое, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Зарубинка, Бологовка, Старица, Колодезное. Также оккупанти обстреляли населенные пункты Леоновка, Гремяч, Нововасиловка Черниговской области.

На Купянском направлении ударам армии РФ подверглись Тополя, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении враг продолжил вести наступательные действия возле Кременной и Спорного - успеха не имел. В течение суток ударам артиллерией подверглись Невское, Дубрава, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка - Донецкой области.

Также оккупанты продолжают пытаться взять штурмом город Бахмут. Там продолжаются жестокие бои. За прошедшие сутки ВСУ отбили 16 атак противника в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Белая Гора. От обстрелов россиян пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Александро-Шультино, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел наступательные действия в 4 районах: Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка. Успеха не имел. Ожесточенные бои продолжаются за Марьинку. На этом участке фронта ВСУ сдержали 19 вражеских атак. Россияне вели огонь по Новокалиновке, Авдеевке, Нетайловому, Первомайскому, Марьинке и Победе.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них - Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.

На территории временно оккупированного Крыма захватчики продолжают строить оборонительные сооружения в населенных пунктах Джанкойского района.

За сутки армия РФ нанесла 5 ракетных и 18 авиационных ударов по нашим территориям и осуществила 53 обстрела из РСЗО.

РФ создает из резервистов спецподразделения "Шторм Z"

Напомним, что в своем последнем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW), ссылаясь на документ, попавший к украинскому военному, сообщили об активном формировании новых подразделений"Шторм Z" со стороны Минобороны РФ.

Их создают вне штатного армейского корпуса и планируют задействовать в городских боях на передовой. В частности, речь идет о направлении Авдеевка-Донецк.

По словам украинского эксперта Сергея Згурца, РФ пытается реализовать похожую модель захвата как Бахмута, так и Авдеевки - там продолжаются боевые действия в городской застройке.

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