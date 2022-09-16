Чем мощнее оружие, тем больше разговоров в политикуме - предоставляем или нет, говорит эксперт.

Украина может вскоре получить от США дальнобойные ракеты ATACMS, однако не исключено, что они уже поступили на вооружение ВСУ.

Об этом в эфире проекта "FreeДом" заявил военный эксперт Олег Жданов.

"У США, на мой взгляд, есть свой сценарий ведения этой войны. И каждому вооружению они отводят конкретный период - так было с артиллерией, с бронетехникой, с РСЗО, так будет и с ракетами ATACMS. Только чем мощнее оружие, тем больше разговоров в политикуме - предоставляем или нет. Полемика уже выходит на уровень Джо Байдена", - говорит он.

По словам военного эксперта, это время скоро настанет, и в какой-нибудь контрнаступательной операции мы увидим их применение.

Чисто теоритически, возможен вариант, отметил Жданов, что ракеты уже в Украине. "Может быть, ракетная дуэль уже потихоньку начинается", - подытожил он.

Ранее президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов. Он включает предоставление дополнительных боеприпасов для артиллерийских ракетных систем HIMARS. Отметим, какие именно боеприпасы будут предоставлены – не сообщается. В течение нескольких месяцев ВСУ запрашивали дальнобойные ракеты ATACMS, предназначенные для уничтожения объектов на расстоянии до 300 километров.

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