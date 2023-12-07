Адаптация советских зенитно-ракетных комплексов под западные ракеты будет проводиться в США и Украине, что позволит существенно ускорить процесс перевооружения ВСУ.

Министерство обороны США передало Украине пакет технических данных для начала местного производства систем противовоздушной обороны FrankenSAM. Они позволяют сочетать современные ракеты "земля-воздух" западного калибра с пусковыми установками советских времен или радарами, которые уже есть у ВСУ. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что параллельное производство этих систем в Украине и США позволит ускорить их развертывание и существенно усилить защиту украинского неба.

"Эти первоначальные результаты не только расширят сотрудничество между США и Украиной и обеспечат Украину способностью, необходимой для достижения успеха на поле боя в краткосрочной перспективе, но и поддержат долгосрочное экономическое восстановление и защиту Украины", - говорится в сообщении.

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Между тем в информационно-консалтинговой компании Defense Express уточнили, что сейчас известно о трех проектах: AIM-9M, адаптация ракет RIM-7 Sea Sparrow к ЗРК "Бук", и гибрид ракет и пусковых Patriot с украинской РЛС.

"Каждый из этих проектов действительно имеет сверхвысокую важность для усиления противовоздушной обороны и то, что он будет параллельно производиться в Украине прямо влияет на темпы их поставки в войска, а также - на возможность их обслуживания и ремонта непосредственно в Украине", - утверждают военные эксперты.

Военная помощь США Украине - последние новости

Накануне Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. Перед этим президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование военной помощи Украине в размере более $60 млрд.

Ранее Байден резко высказался о возможном отказе США от помощи Украине, назвав это "безумием".

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