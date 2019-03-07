Климкин об оккупированном Крыме: это гораздо худшая версия России и диктатуры

Глава МИД подчеркнул, что милитаризация Россией Крыма будет продолжаться.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что численность российских войск в оккупированном Крыму в ближайшие годы достигнет 50 тыс. человек персонала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал на презентации книги «Крим за завісою. Путівник зоною окупації».

Читайте такжеРФ проводила военные учения с "Искандерами" и баллистическими ракетами "Рубеж" в Крыму и на Донбассе - Климкин

Климкин заявляет, что в мире многие чувствуют, но до конца не понимает, что Россия "не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию".

"Это гораздо худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры", - подчеркнул Климкин.

"Последнее задержание владыки Климента - это уже вообще за пределами всех красных линий, то есть попытка просто бить, чтобы реально страх перед оккупационными властями доминировал, но это не так. И поэтому они так понимают, переселяя десятки тысяч людей из России, причем довольно разных. Разных по национальному, религиозному признаку. У нас есть опасения, что многие из них имеют еще криминальное прошлое, то есть специально переселяют людей, которых можно контролировать", - отметил он.

"А то, что милитаризация Крыма достигла уже какого-то предела, - дальше она будет происходить. То, что мы знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тыс. человек российского персонала. Мы знаем, что там подготовлена инфраструктура для ядерного оружия", - считает глава МИД.

Также он заявил, что российская экспансия на Ближний Восток осуществляется именно из оккупированного Крыма, и в частности, в контексте ситуации в Сирии.

"Мы знаем, что каждый, кто является не только патриотом, а вообще что-нибудь не так скажет, может в течение пяти минут стать политическим заключенным. Мы знаем, что ФСБ вызывает людей и пытается просто запугать каждый день. Вот именно это и приведет их в никуда", - подытожил Климкин.