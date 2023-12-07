Дипломат объяснила, что означает отрицательное голосование в Сенате США относительно международной помощи.

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова выражает надежду, что обе палаты Конгресса США к Рождеству одобрят согласованный законопроект о всесторонней помощи для Украины. Об этом сообщила Маркарова в социальной сети Facebook.

Маркарова отметила, что это не лишает возможности повторного внесения законопроекта голосования в ближайшее время.

"Представители Республиканской партии, которые заранее анонсировали отрицательное голосование по международной помощи, ранее заявляли, что не могут поддержать законопроект, в котором не будет вопроса южной границы США / изменений в миграционной политике", - подчеркнула посол.

"Что это значит для Украины? На всех встречах сенаторы уверяли нас в том, что сегодняшнее голосование это не голоса против Украины. Что внутриполитические события которые происходят в Конгрессе США, не будут иметь влияния на продолжение поддержки нашего государства, которая будет продолжена благодаря двухпартийной поддержке", - добавила она.

Маркарова заверила, что продолжается активная работа с американскими коллегами.

"На основе очень продуктивных встреч в эти дни, надеемся, что еще до Рождества Конгресс поддержит согласованный пакет, в котором будет оборонная, бюджетная, гуманитарная и энергетическая помощь для Украины на 2024 год", - подчеркнула Маркарова.

Как сообщал УНИАН, ночью по киевскому времени Сенат Соединенных Штатов Америки заблокировал вынесение на голосование законопроекта относительно дополнительного финансирования военной помощи Украине. Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню не набрал достаточного количества голосов для продвижения.

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